Polisten kaçtılar kısa sürede yakalandılar

Kahramanmaraş’ta polisin ‘dur’ ikazına uymayarak kaçan 2 kişi, kaçtıkları otomobil ile kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan ekipler şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan şahıslardan biri polis tarafından yakalanırken, diğer iki kişi otomobil ile polisten kaçmak istedi. Otomobillin kaçabileceği güzergahlara konumlanan polis, kaçan otomobili Kıbrıs Meydanı’nda ele geçirdi. Olayla ilgili diğer iki kişi de kısa sürede yakalanırken, otomobil incelenmek üzere çekici marifetiyle emniyet binasına götürüldü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, neden kaçtıkları araştırılacak.