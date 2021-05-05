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Polisten kaçıp direğe çarpan aracın sürücüsüne 11 bin 879 TL ceza

Konya’nın Ereğli ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücünün kullandığı otomobil, elektrik direğine çarptı. Araç sürücüsüne 11 bin 879 TL ceza kesildi.

Asayiş 05.05.2021, 12:11
Polisten kaçıp direğe çarpan aracın sürücüsüne 11 bin 879 TL ceza

Konya’nın Ereğli ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücünün kullandığı otomobil, elektrik direğine çarptı. Araç sürücüsüne 11 bin 879 TL ceza kesildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.D.Ş. idaresindeki 06 HUN 90 plakalı Tofaş marka otomobil, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polisin takibe aldığı otomobil, Türbe Mahallesi 92264 Sokak’ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarparak durabildi. Araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan araç sürücüsü D.D.Ş’nin 1.15 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü hakkında işlem başlatılırken, 11 bin 879 TL ceza yazıldı.
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