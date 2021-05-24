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Polisten kaçıp çarptığı bisikletliyi ölüme terk etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uyamayan sürücü yönetimindeki otomobil, çarptığı bisikletliyi ağır yaraladı.

Asayiş 24.05.2021, 03:37
Polisten kaçıp çarptığı bisikletliyi ölüme terk etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uyamayan sürücü yönetimindeki otomobil, çarptığı bisikletliyi ağır yaraladı.

Kaza Süleymaniye mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu sokak üzerinde meydana geldi.

Henüz sürücüsü belirlenemeyen 16 ANA 361 plakalı otomobil, sokak üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp aracı polis ekiplerinin üzerine sürdü. Hızla kaçan sürücü yönetimindeki otomobil, bisikletiyle karşıdan karşıya geçmek isteyen Ayhan Uylaşarslan’a (48) çarptı.

Kaza sonucu yere düşen bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Şüpheli sürücü, kaza sonucunda da hızını kesmeyerek kaçmaya başladı.

Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis dur ihtarına uymayıp bisiklet sürücüsüne çarpıp yaralanmasına neden olan sürücüyü arıyor.
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