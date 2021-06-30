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Polisten kaçarken mezarlık duvarına çarptı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari araç, mezarlığın duvarına çarparak durabildi.

Asayiş 30.06.2021, 02:06
Polisten kaçarken mezarlık duvarına çarptı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari araç, mezarlığın duvarına çarparak durabildi.

Orhaniye mahallesi Ankara caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri 16 HB 139 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istediler. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Cadde üzerinde manevralar yapan araç, kontrolden çıkarak Orhaniye mezarlığı duvarına çarpıp durdu.

Araçtan inen sürücü ve yanındaki 2 kadın yaya olarak kaçarken polis ekiplerince yakalandılar. Sürücü Adem E.(32)’nin 143 promül alkollü olduğu tespit edilince, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Araçtaki diğer 2 yolcu kadın, GBT sorgulamasının ardından serbest bırakıldılar.

Kaza sonucu hasar oluşan hafif ticari araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
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