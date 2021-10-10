banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Evcil robotlara büyük ilgi!
Evcil robotlara büyük ilgi!
Ev sahipleri bankacılığa soyundu
Ev sahipleri bankacılığa soyundu
Türk dizileri Amerika pazarına giriyor
Türk dizileri Amerika pazarına giriyor
Fatih Terim'in istediği transferlere 15 milyon euro bütçe!
Fatih Terim'in istediği transferlere 15 milyon euro bütçe!

Polisten kaçarken kaza yapıp yakalandı, aracından tabanca ile uyuşturucu madde çıktı

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü refüjde bulunan trafik levhaları ve aydınlatma direğine çarparak kaza yaptı. Kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçmak isteyen sürücü kıskıvrak yakalandı. Otomobilde ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu hap çıktı.

Asayiş 10.10.2021, 22:07
Polisten kaçarken kaza yapıp yakalandı, aracından tabanca ile uyuşturucu madde çıktı

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü refüjde bulunan trafik levhaları ve aydınlatma direğine çarparak kaza yaptı. Kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçmak isteyen sürücü kıskıvrak yakalandı. Otomobilde ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu hap çıktı.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde devriye gezen polisler şüphelendikleri 01 TE 744 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü A.Ç., polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre boyunca kaçan A.Ç., Kozan Caddesi üzerinde refüjde bulunan aydınlatma direğine ve trafik levhalarına çarparak kaza yaptı.

A.Ç araçtan inerek yaya olarak kaçmak istedi ancak Sarıçam Araştırma Ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Otomobilde yapılan arama çalışmalarında ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, Sarıçam Polis Merkezine götürüldü.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1