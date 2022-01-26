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Polisten kaçarken genç mimarın ölümüne neden olan zanlı hakim karşısında

Bursa’da polisten kaçarken otomobille çarptığı genç mimarın ölümüne neden olan şahsın 2 yıldan 22 yıla kadar hapis talebiyle tutuklu yargılanmasına başlandı.

Asayiş 26.01.2022, 15:01
Polisten kaçarken genç mimarın ölümüne neden olan zanlı hakim karşısında

Bursa’da polisten kaçarken otomobille çarptığı genç mimarın ölümüne neden olan şahsın 2 yıldan 22 yıla kadar hapis talebiyle tutuklu yargılanmasına başlandı.

Bursa 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık İsmail Kuşaslan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kazada ölen İrem Özdemir’in (24) ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Savunmasını yapan sanık, olay günü takas ile aldığı ancak daha devri üzerine gerçekleştirilmeyen araçla yanında bulunan arkadaşıyla Soğanlı Mahallesi yönünde ATM aradıklarını söyledi. Arkadaşının yolda gördüğü polislerin kendilerine doğru gelip gelmediğini sorması üzerine solundaki caddeye doğru girdiğini söyleyen Kuşaslan, "Polisler de peşimizden dönünce bizim için geldiklerini anladım. Ben de gözaltına alınacaksam bari benzinlikte gözaltına alınayım diye benzinlik istikametine gittim. Benzinliğin girişinde yaya bulunacağını tahmin edemedim. Direksiyonu kırdıktan sonra maktulü gördüm" dedi.

Kazadan dolayı çok pişman olduğunu kaydeden Kuşaslan, "Araçta bir suç unsuru çıkmadı. Sadece Ünal’ın çakmak cebinde uyuşturucu çıkmıştı. Uyuşturucu maddeden benim haberim yoktu. Ben daha önce başıma geldiği için bu şekilde korkarak yanlış karar verip hızlı bir şekilde araç kullandım ve kaçmaya çalıştım. Benim asıl amacım polislerden kaçmak değil, benzinlikte kameraların olduğu alanda gözaltına alınmaktı" dedi.

Olay günü bölgede görevli polislerden Oğuzhan K. de duruşmada dinlendi. Oğuzhan K., cadde üzerinde ilerledikleri sırada önlerine aracın çıktığını, sürücünün kendilerini görünce de patinaj çekerek hızlandığını dile getirdi. Bunun üzerine aracı durdurmak için sirenlerini yaktıklarını ve durması için anons geçtiklerini söyleyen tanık polis, "Araç başka bir araca çarpmamak için manevra yaptı ve duvara çarptı, stop etti. Biz de müdahale etmek için arkasına doğru yanaştığımızda şoför aracı tekrar çalıştırarak geri geri geldi ve motorumuza çarparak bizi düşürdü. Yoluna devam etti. Kadir B. isimli arkadaşım aracı takip etmeye devam etti. Araç, İzmir yolu istikametine doğru gitmiş ve benzinlikte bir yayaya çarpmış ancak biz kaza anını görmedik. Olay yerine geldiğimizde kaza gerçekleşmiş, bir bayan yerde yatıyordu" diye konuştu.

Olay anında benzinlikte bulunan çalışanlar ile avukat beyanlarını da dinleyen mahkeme heyeti, diğer tanıkların gelecek celse dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaza, geçen yıl 2 Eylül’de Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri, plakasının sahte olduğunu belirledikleri otomobilin sürücüsü İsmail Kuşaslan’a Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi’nde ’dur’ ihtarında bulundu. Sürücü kaçmaya başlarken, polis aracın peşine düştü. Kaçtığı güzergah boyunca çok sayıda araca çarpan Kuşaslan, İzmir Yolu Caddesi’ne geldiğinde akaryakıt istasyonunun girişinde bekleyen mimar İrem Özdemir’e (24), ardından da demir korkuluklara çarptı. Korkuluk ile otomobil arasında sıkışan Özdemir ile sürücü Kuşaslan yaralandı. Kaza anı ise istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Akaryakıt istasyonu çalışanlarınca sıkıştığı yerden çıkarılan Özdemir, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Olayın ardından çevredekilerin tepki gösterdiği otomobildeki Ünal B., polis tarafından gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise iki farklı sahte plaka, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan İsmail Kuşaslan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kazayla ilgili hazırlanan iddianamede cumhuriyet savcısı, Kuşaslan’ın yol boyunca çok sayıda araca çarpmasına rağmen kaçmaya devam ettiğini, Özdemir’in hayatını kaybettiği olayın göz göre göre geldiğini belirtti. İddianamede sürücünün bunu öngörebileceği, bu nedenle ’olası kasıtla öldürmeye teşebbüs’ suçunu işlediği belirtildi. İsmail Kuşaslan’ın 2 yıldan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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