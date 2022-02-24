Polisten kaçarken 5 kilo uyuşturucuyu yola attı

Osman Gazi Köprüsü Yalova gişelerinde polisin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu yakalanırken kaçarken yola attığı 5 kilo 200 gram esrarda ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yalova İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Köprüsü Yalova istikameti gişelerde, 16 JVH plakalı otomobili durmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü C.A kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında polis, araçtan yol kenarına paketler atıldığını gördü. C.A kovalamaca sonucu yakalanırken otobanda ve araçta detektör köpeği Zeytin eşliğinde arama yapıldı. Aramada 5 paket içinde toplam 5 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler yine aynı yol güzergahında 41 AIH plaka araç ve şüpheli C.Ö. üzerinde yaptığı aramada aracın ön konsül alt kısmında zulalanmış vaziyette, 26,37 gram metamfetamin 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçildi.

Çiftlikköy ilçesi yol güzergâhında 54 plakalı araç ve içindeki B.A ile H.R üzerinde yapılan aramalarda ise 18,44 gram sentetik kannabinoid, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele edildi.

Gözaltına alınan C.A, C.Ö, B.A, H.R. uyuşturucu ticareti yapma suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.