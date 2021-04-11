banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Cihangir sapığı yakalansın!
Cihangir sapığı yakalansın!
NBA'de Türk gecesi
NBA'de Türk gecesi
Neden her Ramazan'da hurma yenir?
Neden her Ramazan'da hurma yenir?
Aşı turizminde yeni adres bakın neresi?
Aşı turizminde yeni adres bakın neresi?

Polisten kaçan yankesici tepetaklak düşünce yakalandı

VAN (İHA) – Van’da ‘tırnakçılık’ yöntemiyle hırsızlık yapan şahıs, polisten kaçarken tepetaklak düşünce yakalandı.

Asayiş 11.04.2021, 11:26
4
Polisten kaçan yankesici tepetaklak düşünce yakalandı

VAN (İHA) – Van’da ‘tırnakçılık’ yöntemiyle hırsızlık yapan şahıs, polisten kaçarken tepetaklak düşünce yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü, 3 ayrı iş yerinde tırnakçılık yöntemiyle meydana gelen yankesicilik olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, iş yerlerinin çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirenin M.T. olduğu ve araç kiraladığı tespit edildi. Zanlı, kiraladığı araçla yakalanarak gözaltına alındı. Polisten kaçmak isterken tepetaklak düşen şüphelinin akrabasına ait kimlik ile gezdiği belirlenirken, aracında ve üzerinde yapılan aramada taşınması yasak olan muşta olarak tabir edilen alet ve olaylarda çaldığı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
10°
parçalı bulutlu