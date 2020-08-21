Polisten kaçan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucunda yakalandı
ADANA’DA POLİSİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ KOVALAMACA SONUCUNDA KISKIVRAK YAKALANDI. YAKALANAN SÜRÜCÜSÜ GAZETECİLERİN PİŞMAN MISIN SORUSUNA,” SENCE PİŞMAN GİBİ BİR HALİM VAR MI” DİYE PİŞKİN CEVAPLAR VERDİ.
Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalandı. Yakalanan sürücüsü gazetecilerin pişman mısın sorusuna,” Sence pişman gibi bir halim var mı” diye pişkin cevaplar verdi.
Alınan bilgiye göre, Seyhan Devriye Ekipleri, şüphelendikleri 01 ACM 181 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uyumayan otomobil kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonucunda otomobil Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi 65033 sokak içerisinde kıskıvrak yakalandı. Yakalanan sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi.
Yakalanan sürücü İsa B., gazetecilerin polisten neden kaçtı, pişman mısın sorularına,” Ehliyetim yoktu kaçtım. Yapacak bir şey var mı. Sence pişman gibi bir halim mi var mı, sinemayı çok seviyorsunuz” diye pişkin cevaplar verdi.
Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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