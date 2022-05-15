Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı

Küçükçekmece’de drift yapan ve polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonunda yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay dün akşam Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi’nde yaşandı. Bölgede görev yapan polis ekipleri, drift atan şüpheli bir otomobili durmak istedi. Ancak polisi görünce kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü ara sokaklara girerek uzaklaştı. Takibi sürdüren polis ekipleri, şüpheli otomobili kovalamaca sonucu Fevziçakmak Mahallesi Kaya sokakta durdurdu. Otomobilden sürücü haricinde 6 kişinin olduğu görüldü. Şahısların yapılan üst aramasında bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Sürücü Ramazan D.’nin ise ehliyetsiz olduğu belirlendi. Sürücü Ramazan D., gözaltına alınarak karakola götürüldü.