banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Nuri Alço'dan kötü haber!
Nuri Alço'dan kötü haber!
Kanuni'nin portresi rekor fiyata satılacak
Kanuni'nin portresi rekor fiyata satılacak
Survivor'da büyük kavga, federasyon harekete geçti...
Survivor'da büyük kavga, federasyon harekete geçti...

Polisten kaçan araçtan 53 kilo uyuşturucu çıktı

Gaziantep’te, polisten kaçan araç uzun kovalamacanın ardından durduruldu. Araçta yapılan aramada 53 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Asayiş 23.03.2021, 12:07
1
Polisten kaçan araçtan 53 kilo uyuşturucu çıktı

Gaziantep’te, polisten kaçan araç uzun kovalamacanın ardından durduruldu. Araçta yapılan aramada 53 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İslahiye İlçesi Atatürk Mahallesi’nde polis uygulamadan kaçan bir aracı kovalamaya başladı. Uzun kovalamaca sonucu durdurulan araçta bulunan M.A. ve M.H. gözaltına alındı. Ekiplerin araç içinde yaptığı aramada bagaj kısmına zulalanmış 53 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu