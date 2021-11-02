Polisten gümrük kaçağı ürün satan sex shop dükkanına baskın

Afyonkarahisar polisi, kaçak sex shop ürünleri satan bir iş yerine baskın düzenledi. Baskında gümrük kaçağı cinsel içerikli hap ile malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgileri göre, olay kent merkezi Dumlupınar Mahallesi’nde bir iş hanında meydana geldi. Aldığı bir ihbarı değerlendiren ekipler iş hanında sex shop malzemeleri satan bir iş yerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen bin 72 adet cinsel içerikli hap ile 247 adet cinsel ekipman ele geçirildi. Operasyonunda ardından Bekir D., (35) isimli şahsa adli işlem yapıldığı belirtildi.