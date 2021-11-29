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Polislerin silah çekerek etkisiz hale getirdiği magandaların kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Denizli’de araçlarıyla seyir halindeyken ateş edip terör estiren baba ve oğlun kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 29.11.2021, 11:38 29.11.2021, 14:06

Denizli’de araçlarıyla seyir halindeyken ateş edip terör estiren baba ve oğlun kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kent merkezinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Caddesinde alkollü sürücü Şevket Ş. ve yolcu konumunda bulunan oğlu Selim Ş., 20 AV 200 plakalı ciple silahla havaya ateş açarak ilerliyordu. Sesleri duyan polis ekipleri, işlek caddede terör estiren magandaların peşine düştü. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya devem eden cip, 4 kilometre kovalamaca sonucu dükkana çarparak durabildi.

Polise küstah teklif

Dükkana çarpması sonucu yakalanan ve yanında silah bulunan baba ile oğul, polis ekiplerinin silah çekmesi sonucu etkisiz hale getirildi. Araçtan inmekte zorluk çıkaran baba Şevket Ş., polis ekiplerine ise zor anlar yaşattı. Kapı sıkıştığı için içerden çıkamayan Şevket Ş., kendisini bekleyen polis ekiplerine, “Sen benden ne istiyorsun. Söyle benden ben isteteyim, vereyim” diyerek gitmesi için teklifte bulundu. Araçtan indirilen sürücü Şevket Ş. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, hafif yaralanan Selim Ş., ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurşunlardan biri eve diğeri ise dükkana isabet etti

Magandalık yaparken silahla havaya 4 el ateş açan baba ve oğlun ateş ettiği kurşunların biri dükkana isabet ederken diğer kurşun ise bir evin penceresinden içeriye girerek tavana isabet ettiği tespit edildi. Kurşunun isabet ettiği evde bulunan aile korku dolu anlar yaşarken, Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışmalarını gerçekleştirdi.

“Kurşunların eve ve dükkana isabet ettiğini öğrendik”

Kaza sonucu ekiplerin şüphelileri yakaladıklarını belirten Hatice Gökdağ, “Akşam saatlerinde yolda yürüyorduk. Silah seslerini duydum. O sırada polis ekiplerinin takip ettiği araç, geldi duvara çarptı. Ardından polis ekipleri araçtan indirmeye çalıştı. Baya bir yoğunluk vardı ve sanırım çıkartamıyorlardı. Araçtan çıkmakta zorluk çıkarıyordu. Sonrasında kurşunların eve ve dükkana isabet ettiğini öğrendik” dedi.

Magandaların kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Maganda baba ve oğlun polisten kaçarak kaza yapması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla giderek kaza yapan cip ve peşinde olduğu polis ekiplerinin yanında tabanca bulunan şüphelilere silah çekerek etkisiz hale getirmesi yer adlı.

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