Polislerin "hırsız var" diye tırmandıkları evden yavru kedi çıktı

Bursa’da bir binada hırsız olduğu ihbarını alan polisler merdivenle tırmandıkları evde farklı bir manzara ile karşılaştı. Evden gelen ses üzerine merdivenle binaya giren ekipler içeride yavru kedi buldu.

Olay merkez Osmangazi İlçesi Küplüpınar Mahallesi 1. Uçar sokakta yaşandı.

Mahalleli yan tarafında bulunan ve sahibi Almanya’da yaşayan binadan ses duyduklarını polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bekçi ekibi sevk edildi. Ekiplerin de sesleri duyması üzerine binanın etrafı sarıldı. Savcılıktan binaya giriş için talimat alındıktan sonra merdivenle binaya tırmanan bekçiler hırsızı aramaya başladı. Didik didik kontrol sağlanan binada sesin geldiği yeri tespit eden bekçiler yavru kedinin olduğunu fark etti. Mahsur kaldığı yerden çıkarılan kediye mama ve süt verildi.

Mahalleyi ayağa, polisleri alarma geçiren yavru kediye ise mahalleli sahip çıktı.