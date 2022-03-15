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Polislerin gözü önünde yayaya çarptı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçen kadına çarptı. Polislerin gözü önünde meydana gelen kazada kadın yaralanırken, aynı esnada karşıya geçmeye çalışan bir erkek ise adım farkıyla kazadan yara almadan kurtuldu

Asayiş 15.03.2022, 14:44
Polislerin gözü önünde yayaya çarptı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçen kadına çarptı. Polislerin gözü önünde meydana gelen kazada kadın yaralanırken, aynı esnada karşıya geçmeye çalışan bir erkek ise adım farkıyla kazadan yara almadan kurtuldu

Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi’nde Konut kavşağından Üniversite kavşağına gitmekte olan M.K. idaresindeki 27 NL 649 plakalı motosiklet, Sultan Süleyman Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Aliye K. isimli kadına çarptı. Olay yerinde bulunan trafik polislerinin gözü önünde meydana gelen kazada motosikletin çarptığı kadın yere düşerken, motosiklet sürücüsü M.K. ise 30 metre sürüklenen motosikletten hafif şekilde yaralanarak kurtuldu. Kazayı gören polisler telsizle anons ederek sağlık ekiplerini bölgeye yönlendirirken, yaralı kadına ise ilk müdahaleyi ise kazayı gören polis ve vatandaşlar yaptı.

Adım farkıyla kazadan kurtuldu

Meydana gelen kaza ise saniye saniye çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yaralanan kadının hemen önünde yolun karşısına geçmeye çalışan bir erkeğin ise dikkat ve kontrollü hareketi sayesinde kazadan kurtulduğu görüldü. Hızla gelen motosikleti fark edince duraksayan şahıs, adım farkıyla kazaya karışmaktan kurtuldu. Çarpmanın ardından kadının yere düştüğünü gören şahıs, yoldaki başka bir aracı ise el işaretiyle durdurdu.

Telsiz anonsu ile yardım istedi

Büyük paniğin yaşandığı kaza esnasında olay yerindeki araç içerisinde bulunan trafik polisi ise hemen yerde yatan yaralı kadının durumuna baktı. Kadının durumunun ağır olduğunu fark eden trafik polisi, tekrar ekip otosuna yönelerek, telsiz anonsu ile yardım istedi. Ekibin anonsu üzerine ise bölgeye sağlık ekibi yönlendirildi.

Kendi yarasını unuttu

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet ise yaklaşık 30 metre sürüklendi. Motosiklet ile sürüklenen ve hafif şekilde yaralanan sürücü Müslüm K., kazanın şokunu yaşadı. Yaşadığı paniğe rağmen kendi yarasını unutan sürücü, çarptığı kadının yardımına koştu.

Kazadan kıl payı kurtulan yaya, kazaya tanık olan polisler, hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ile çevredeki vatandaşlar, kadının hayatta kalması için çaba sarf etti. Kazayı gören polisler, bir yandan bölgeye yönlendiren sağlık ekipleri ile telefon irtibatında kalarak, doğru adrese hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağladı. Ekipler diğer yandan ise yol ortasında yatan yaralı kadına başka bir aracın çarpmaması ve başka bir kazanın meydana gelmemesi için olay yerinde güvenlik tedbiri aldı.

Kazadan kıl payı kurtulan yaya ve kadına çarpan motosikletin sürücüsü ise yaralı kadın ile konuşarak, bilincini açık tutmaya çalıştı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yaralı kadın, Nizip Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, motosiklet sürücüsü ise ayakta yapılan tedavinin ardından gözaltına alındı.

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