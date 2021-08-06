Polisleri tehdit etmişti! Sadık Yıldırım tutuklandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğrafı olan İzmir'de uyuşturucu ve silahla yakalanıp serbest bırakılan emniyetteki işlemleri sırasında sosyal medya üzerinden polisleri tehdit eden Sadık Yıldırım tutuklandı.

Sabah'ın haberine göre Sadık Yıldırım isimli kişi sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla polisleri tehdit etti. İzmir polisi geçtiğimiz günlerde yaptığı uygulama sırasında şüpheli Sadık Yıldırım'ın bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada el bombası, uzun namlulu ve ruhsatsız silahlar çıktı.

SERBEST KALINCA PAYLAŞIM YAPTI

Yıldırım, yaptığı kelepçeli paylaşımda İzmir Bornova Merkez Karakolu'nda gözaltına alındığını söyledi. Serbest kaldıktan sonra da paylaşıma devam eden Yıldırım, polislerin isimlerini vererek tehdit etti.

Yıldırım paylaşımında "Kim aldırdı lan bizi. 18 kişi yol gidiyoruz diye çetemi olduk yani. 3 ruhsatsız silah, 3 ruhsatlı silah, 2 uzun namlulu 50 gr dalga lirika, bir tane el bombası. En fazla 1-2 saate çıkarım ben. İstediğiniz kadar uğraşın" yazarak Bornova Merkez Karakolu'nu etiketledi.

TEKRAR GÖZALTINA ALINDI VE TUTUKLANDI

Yıldırım karakolda olduğunu öne sürdüğü bir polisin adını da eline yazdığını paylaşarak "Bana haddimi bildirmeye çalışan hadsiz memur kardeşim. Şimdi yedim seni. T. A... Kalabalıkta yapılan artistliğin tenhada özrü kabul olmaz lan T." ifadelerini kullandı. Şüpheli kısa süre içerisinde yeniden yakalanıp gözaltına alındı. Gözaltına alınmasının ardından tutuklanan şüphelinin adresinde iki ruhsatlı silah da ele geçirildi.