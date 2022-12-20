Polislere yönelik bombalı saldırıda 21 şüpheliden 4’ü tutuklandı

Diyarbakır’da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, 8’i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 21 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Diyarbakır- Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkisinde 16 Aralık’ta çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmış, saldırıda 8’i polis memuru 9 kişi yaralanmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 16 Aralık’ta çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısıyla ilgili başlatılan 2 ayrı soruşturma devam ediyor. Yürütülen soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınan 21 şüpheliden 20’si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

21 zanlıdan 4’ü tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla olmak üzere 16’sı serbest bırakıldı. Bir zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.