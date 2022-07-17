banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı
Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti
Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti
Bülbülan’da Yayla şenliği
Bülbülan’da Yayla şenliği
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Polisler kalp krizi geçiren şahsı ekip otosuyla hastaneye yetiştirdi

Konya’nın Kulu ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu olduğu yere yığılan 52 yaşındaki adam, polisler tarafından ekip otosuyla hastaneye yetiştirildi.

Asayiş 17.07.2022, 15:27
Polisler kalp krizi geçiren şahsı ekip otosuyla hastaneye yetiştirdi

Konya’nın Kulu ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu olduğu yere yığılan 52 yaşındaki adam, polisler tarafından ekip otosuyla hastaneye yetiştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, Aşır Açıkel isimli şahsın bir anda yere yığıldığını fark edince yardımına koştu. Polisler, vakit kaybetmeden polis ekip otosuna aldıkları Aşır Açıkel’i sirenleri çalarak Kulu Devlet Hastanesine yetiştirdi. Acil Servis doktoru tarafından hemen müdahale edilen Açıkel, kalp krizi geçirdiği belirlenerek tedavi altına alındı.

Yorumlar (0)
32°
açık