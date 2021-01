Polisler ele geçirilen uyuşturucu ile ’ohh ohh’ yazarak Bakan Soylu’ya destek verdi

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 41,36 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler, uyuşturucu madde ile ’ohh ohh’ yazarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya destek verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen sokak çalışmasında şüphe üzerine durdurulan Ü.Ç. isimli şahsın üzerinde 41,36 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Şahıs hakkında ’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan tahkikat yapıldı. Polis, ele geçirilen uyuşturucu madde ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun TBMM Genel Kurulundaki konuşmasına destek amaçlı ’ohh ohh’ yazdı.

Bakan Soylu, konuşmasında "Ohhh! paralar PKK’ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not" ifadelerini kullanmıştı.