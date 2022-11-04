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Polisin şüphe üzerine durdurduğu kişi firari çıktı
İzmir’in Konak ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kişi, hakkında 20 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari çıktı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Asayiş 04.11.2022, 10:03
İzmir’in Konak ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kişi, hakkında 20 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari çıktı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Konak ilçesinde Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kadifekale semtinde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Durdurulan kişinin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapan polis, şüphelinin çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 20 yıl 11 ay 3 gün hapis cezası bulunan V.Ç. olduğunu belirledi.
V.Ç., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.