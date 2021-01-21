Polisin ’şok’ uygulamasına takılan 4 kişiden 2’si tutuklandı

Muğla’nın Milas ilçesinde, Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen ’şok’ uygulama çalışmasında uyuşturucu madde ile yakalanan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince sistem analizi üzerinden tespit edilen 2 ayrı araçla alakalı olarak ilçe girişinde gece saatlerinde ’şok’ uygulama yapıldı. Araçlarda yapılan aramada 31.23 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan ve mahkemeye sevk edilen şahıslardan S.D. ile M.E.Ç. tutuklanırken, diğer iki kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı.