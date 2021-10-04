Polisin önünde drift yaptılar, 50 km kaçtıktan sonra kaza yaparak yakalandılar

Bursa’da sabaha karşı film gibi kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri devriye halinde olduğu sırada önlerinde drift atan otomobili gördü ve ardından dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan ve kaçmaya başlayan içinde 4 kişinin bulunduğu otomobil yaklaşık 50 km sonra kaza yaptı. Otomobilin içinde bulunan 4 kişi yakayı ele verdi.

Olay saat sabaha karşı 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Oulu caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri Görükle bölgesinde devriye halinde bulunuyorlardı. Bedirhan K. (26) idaresindeki 16 AGA 116 plakalı otomobil ve yanında bulunan 3 kişi ile birlikte drift atmaya başladı. Polis ekipleri otomobile dur ihtiharında bulundu. Dur ihtiharına uymayan Bedirhan K. (26) idaresindeki otomobil kaçmaya başladı. Yaklaşık 50 kilometrelik bir kovalamaca sonucu Acemler mevkii oulu caddesinde kaza yaparak kıskıvrak yakalandılar. Takviye ekiplerin gelmesiyle birlikte sürücü Bedirhan K. (26) ve yanında bulunan Alper K. (26), Ramazan D. (26) , Yasin B. (26) yakalandılar. Polis ekiplerinin alkol testinde sürücü Bedirhan K. (26) 2.05 promil alkollü olduğu belirlendi.

Nöbetçi müdürün olay yerine intikal etmesinin ardından gençlere ’’Neden Kaçtınız’’ sorusuna şu cevabı aldı : ’’Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık’’ dedi.

Araçta bulunan 4 şüpheli gözlaltına alınarak polis merkezine götürüldü.