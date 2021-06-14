Polisin kovalamacasında uyuşturucuları yola atıp gözden kayboldu

Düzce’de şehir dışından getirdiği uyuşturucu maddeyi satmaya çalışan şahıs, uzun süren polis kovalamacasında yanında bulunan 250 gram uyuşturucuyu yola atarak gözden kayboldu.

Edinilen bilgilere göre Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın şehir dışından gelerek Düzce’de gençlere uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Alınan istihbaratın ardından şahsın Konuralp bölgesinde tespit edilmesi üzerine polis ekipleri şahsın aracını kovalamaya başladı. Bu sırada D-655 karayolunda yaşanan kovalamacanın ardından şahıs, D-100 karayolu Ankara istikametine kaçmaya devam etti. Uzun süren kovalamaca sırasında şahıs, aracında bulunan 250 gram metamfetamin maddesini yol kenarına attı.

Ekiplerin yola atılan uyuşturucuyu tespit etmek amacıyla durmasından faydalanan şahıs, olay yerinden aracıyla uzaklaştı. Şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.