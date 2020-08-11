Polisin korona virüs uyarısına ‘Acele gitmemiz lazım’ yanıtını verdi
KORONA VİRÜS TEDBİRLERİNİN DE HATIRLATILDIĞI ETKİNLİKTE BİR YAYANIN POLİSİN VİRÜSLE İLGİLİ UYARI YAPTIĞI SIRADA ‘ACELE GİTMEMİZ LAZIM’ DİYEREK GİTMESİ DİKKAT ÇEKTİ.
Adana’da 5 noktada 30 polisin katılımıyla yayalara kırmızı ışıkta yoldan geçmemeleri, sürücülere ise yayalara yol vermeleri konusunda bilgilendirme yapıldı. Korona virüs tedbirlerinin de hatırlatıldığı etkinlikte bir yayanın polisin virüsle ilgili uyarı yaptığı sırada ‘Acele gitmemiz lazım’ diyerek uzaklaşması dikkat çekti.
Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 5 noktada 30 polisle yayalara kırmızı ışıkta yoldan geçmemeleri, sürücülere ise yayalara yol vermeleri konusunda bilgilendirme yaptı. Ayrıca polisler herkesi korona virüs tedbirlerine karşı da bilgilendirerek uyarıcı el broşürü dağıttı.
Öte yandan, Seyhan İlçesi’ne bağlı Türkkuşu Kavşağı’nda polisin bir yayanın polisin virüsle ilgili uyarı yaptığı sırada ‘Acele gitmemiz lazım’ diyerek gitmesi dikkat çekti.
Ayrıca polisin bilgilendirme yaptığı sırada 8 yayaya ve 15 sürücüye Trafik Kanunu’nun 74.maddesi gereğince ceza kesildiği öğrenildi.
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