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Polisin kaplumbağa duyarlılığı

Elazığ’da devriye atan polis ekipleri, yoldaki kaplumbağayı ezilmemesi için güvenli bir bölgeye aldı.

Asayiş 07.07.2022, 10:17
Polisin kaplumbağa duyarlılığı

Elazığ’da devriye atan polis ekipleri, yoldaki kaplumbağayı ezilmemesi için güvenli bir bölgeye aldı.

Olay, Ataşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yol ortasında bir kaplumbağa gördü. Hemen araçtan inen polis, kaplumbağayı alarak güvenli bir noktaya bıraktı. Polisin duyarlı hareketini taktir topladı.

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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