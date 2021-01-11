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Polisin gözü önünde hava ateş açıp kaçmak istediler, kıskıvrak yakalandılar
Adana’da devriye gezen polis ekiplerinin gözü önünde seyir halindeki otomobilin içinden havaya tabanca ile ateş açtıktan sonra kaçan şüpheliler 2 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı.
Asayiş 11.01.2021, 00:07
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Adana’da devriye gezen polis ekiplerinin gözü önünde seyir halindeki otomobilin içinden havaya tabanca ile ateş açtıktan sonra kaçan şüpheliler 2 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 01 AAJ 259 plakalı otomobil içerisinde bulunan 3 kişi seyir halindeyken devriye gezen polislerin gözü önünde tabanca ile havaya defalarca ateş açtıktan sonra kaçmaya başladı. Bunun üzerine Seyhan Devriye ekiplerine bağlı polisler şüpheli aracın peşine düştü. Şüpheliler sadece 2 kilometre kaçabildikten sonra Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi ara sokaklarında otomobili terk edip yaya olarak kaçmaya devam etti.
“Farklı sitelerin otoparkına saklanan şüpheliler kıskıvrak yakalandı”Polis yaya olarak kaçan 3 şüphelinin peşini bırakmayarak sokak sokak aramaya devam etti. Şüphelilerin fazla uzaklaşamayacağını ön gören polisler, çevredeki sitelerin otoparklarını kontrol etti. İsmi öğrenilemeyen 3 şüpheli farklı sitelerin otoparklarında saklandıkları sırada polise yakalandı. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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