Polisin durdurduğu şüphelilerin üzerinden bonzai çıktı
MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE POLİSİN DURDURDUĞU ŞÜPHELİLERİN ÜZERİNDEN BONZAİ ÇIKTI, OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.
Manisa’nın Salihli ilçesinde polisin durdurduğu şüphelilerin üzerinden sentetik uyuşturucu bonzai çıktı. Olayla ilgili 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde geniş kapsamlı operasyon düzenlendi.
Sokak satıcısı tabir edilen şahıslara yönelik parklarda ve umum açık yerlerde düzenlenen operasyonlarda şüphe üzerine durdurulan F.C. ve G.Y. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramada 26 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından Salihli Adliyesine sevk edilen F.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken G.Y. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, Salihli’de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini söyledi.
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