Polisin durdurduğu araçtan uyuşturucu madde çıktı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçtan uyuşturucu madde çıkarken, olayla ilgili araç içerisinde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İzmir merkezden ilçeye uyuşturucu madde getiren bir araç olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. İlçe girişinde önlem alan ekipler, takipte oldukları aracı saat 03.00 sıralarında ilçeye bağlı Meşrutiyet Mahallesinde durdurdu. Araç içerisinde bulunan M.İ. ve G.D.’nin şüpheli tavırları sonucu şahısların yapılan üst aramasında 51,5 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet dolu fişek ve 2 adet bong aparatı ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.