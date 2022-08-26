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Polisin durdurduğu araçtan kaçak akaryakıt çıktı
Konya’da polis ekiplerinin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu araçta 2 bin 100 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 26.08.2022, 12:54
Konya’da polis ekiplerinin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu araçta 2 bin 100 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. KOM ekipleri Ankara Yolu üzerinde uygulama noktasında şüphe üzerine bir panelvan minibüsü durdurdu. Polis ekiplerince yapılan kontrolde, aracın arka kısmına yerleştirilen tankın içerisinde piyasa değeri yaklaşık olarak 42 bin TL olan 2,1 ton gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2022 yılının 9. toplantısı Yenikapı Etkinlik Alanı, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Okul servis ücretleri ve person
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