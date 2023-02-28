Polisin durdurduğu aracın bagajından silahla vurulmuş erkek cesedi çıktı

Bursa’da işlenen bir cinayetle ilgili aranan otomobil, İstanbul Büyükçekmece’de polis tarafından durduruldu. Otomobilin bagajında silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulunurken, sürücü gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi Ertekin Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bursa’da işlenen bir cinayetle ilgili yapılan çalışmalarda tespit edilen 16 BT 773 plakalı otomobilin HGS kayıtlarından İstanbul Büyükçekmece’de olduğu tespit edildi. Bilgi verilen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde Sinanoba Mahallesi Ertekin Caddesi’nde otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilin bagajında silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Otomobil sürücüsü A.B.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Aracın durdurulduğu alan şerit ile kapatılarak olay yeri inceleme ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede otomobilde bulunan cesedin S.E’ye ait olduğu tespit edildi. Ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, konu ile ilgili İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor.