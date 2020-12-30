Polisin dur ikazına uymamak pahalıya patladı, 4 bin 500 TL ceza yedi

İnegöl’de ehliyetsiz sürücü polisin dur ikazına uymayınca 4 bin 500 TL cezaya çarptırıldı. Otomobili ise bağlanarak otoparka çekildi.

Edinilen bilgiye göre, Muharrem D. idaresindeki otomobil trafik ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Ancak şahıs dur ikazına uymayarak Ankara yoluna doğru devam etti. Kavşaktan dönen sürücü lastiğinin patlaması sonucu arabayı bırakıp yaya olarak kaçtı. Takibi bırakmayan ekipler şahsın peşinden koştu. Kovalamaca sonucu Muharrem D. yakalandı. Yapılan sorgulamada sürücünün ehliyetsiz olduğu ve otomobilde abartılı egzoz olduğu tespit edildi. Otomobil sürücüsüne ehliyetsizlikten, trafiği tehlikeye düşürmekten, abartılı egzoz kullanmaktan dolayı toplam 4 bin 500 TL ceza kesildi. Ekipler tarafından bağlanan otomobil ise otoparka çekildi.