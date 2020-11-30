Polisin dur ihtarına uymayan sürücü otomobili bırakıp kaçtı

Aksaray’da polisin dur ihtarına uymayan bir sürücü kısa süreli kovalamacanın ardından çıkmaz sokakta otomobili terk edip kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Meydan Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nde devriye atan trafik polisleri şüphelendikleri 06 CCG 770 plakalı Mercedes marka otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün idaresindeki otomobil ara sokaklardan Atatürk Bulvarı istikametine kaçmaya başladı. Kısa kovalamacanın ardından Sofular Mahallesinde bulunan 1104 numaralı çıkmaz sokağa gelen otomobilin sürücüsü aracı terk edip kaçtı. Polis ekipleri yaya halinde şahsın peşinden koşarken sürücü bir süre sonra izini kaybettirdi. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı aracın sigortasız olduğu belirlendi. Sürücü kayıplara karışırken otomobil çekici marifeti ile otoparka çekildi.