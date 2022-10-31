Polisin dur ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmak isteyen sürücünün kullandığı otomobilden ve üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Büro Amirliği ekipleri, S.C.’nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine kullandığı otomobili Dalyan Mahallesi Hal İçi kavşağında durdurmak istedi. Polisi görünce kaçmaya başlayan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Sıkıştırılan araç durdurulurken, yaya olarak kaçmaya çalışan S.C. ile yanındaki şahıs yakalandı. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen S.C.’nin üzerinde yapılan aramada bir miktar esrar ile metamfetamin bulunurken, araçta ise bir miktar metamfetamin, esrar, 2 adet yeşil reçeteye tabi hap, 2 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 1 hassas terazi ele geçirildi. Çalışmayı genişleten polis, iki ikamet ve bir iş yerinde yaptığı aramada da uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 1 esrar öğütme aleti, bir miktar esrar maddesi, 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi. Polis, sürücü S.C. ile M.K. ve A.U.’yu gözaltına aldı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ile ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun çerçevesinde işlenen suçlardan haklarında işlem başlatılan şüpheliler Beyşehir Adliyesi’ne çıkarıldı. 3 şüpheliden 2’si savcılıkta verdiği ifadenin ardından salıverilirken, S.C. ise Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.