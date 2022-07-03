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19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm kadınlar 4x400m bayrak finalinde Şevval Ayaz, Ekaterina Guliyev, Tuğba Toptaş ve Büşra Yıldırım’dan oluşan milli takım, yapılan itiraz sonrası Fas’ın diskalifiye edilmesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.
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Erkekler 4x400m bayrak finalinde, milli takım yarışmayı ilk olarak ikinci sırada tamamlamış, daha sonrasında ise üçüncü ilan edilmişti. Yapılan itiraz ardından bayrak takımı resmi gümüş madalyanın sahibi oldu.
Polisin ’dur’ ihtarına uymayan alkollü şahıslar gözaltına alındı
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayan alkollü şahıslar gözaltına alındı.
Asayiş 03.07.2022, 22:14
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayan alkollü şahıslar gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Nihat Kantarcı Caddesi’nde meydana gelen olayda devriye halinde olan polis ekipleri çevreyi rahatsız eden bir aracı durdurmak istedi. Araç içinde yüksek sesle müzik dinleyen ve alkollü olduğu öne sürülen iki kişi ekiplerin ’dur’ ihtarına uymadı. Ekipler kısa bir süre sonra aracın önünü keserek durdurdu. Şüpheliler bu kez ekiplere saldırarak direnmeye başladı. Takviye ekiplerinin gelmesiyle birlikte gözaltına alınan iki şüpheli emniyete götürüldü. Araç ise emniyete çekici vasıtasıyla kaldırıldı. Meydana gelen olayda şahıslara sözlü mukavemet ve alkollü araç kullanmaktan işlem başlatıldığı öğrenildi.