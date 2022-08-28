Polisin ’dur’ ihtarına uymadı, saklandığı evdeki çocuğu rehin aldı

Adana’da bir kişi polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçıp bir eve saklandı. Bu sırada evin damındaki 14 yaşındaki bir çocuğu rehin alarak polise zor anlar yaşatan adam, yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından teslim oldu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri, sokakta şüphelendiği Kadir O.’ya (39) ‘dur’ ihtarında bulundu. Kadir O. ihtara uymayıp, kaçmaya başladı. Polisin takip ettiği Kadir O., sokaktaki 3 katlı bir binanın damına çıkıp, kapıyı kilitledi. Bu sırada Kadir O. belindeki tabancayı çıkarıp, damda oturan 14 yaşındaki S.A.’yı rehin aldı.

Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Polisin ikna etmeye çalıştığı Kadir O., yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından silahını bırakarak teslim oldu. Dama çıkan ekipler, Kadir O.’yu gözaltına alıp S.A.’yı kurtardı. Kadir O., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.