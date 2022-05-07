Polisin dikkatinden kaçmadı, kopya girişimi engellendi

Van’da sınavda kopya çekmek için cerrahi maske içerisine kurulmuş iletişim düzeneği polisin dikkati sonucu bulundu. Yakalanan 4 şüpheli şahısla ilgili adliye soruşturma başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kamu düzeninin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda; Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerimiz 6114 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapsamında 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı değerlendirilen 1 adet cerrahi maske içerisine kurulmuş iletişim düzeneği, 1 adet iletişim/haberleşme düzeneği, 1 adet kulak içi gizli kulaklık, kopya düzeneğinde kullanılmak üzere çeşitli elektronik cihazlar ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlatıldı” denildi.