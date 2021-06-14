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Polisin dikkati milyonluk vurgunu engelledi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde soyulduğu iddia edilen mağazanın gerçek olmayan fatura düzenlenerek sigortadan para almak için sahipleri tarafından boşaltıldığı ortaya çıktı.

Asayiş 14.06.2021, 18:15
Polisin dikkati milyonluk vurgunu engelledi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde soyulduğu iddia edilen mağazanın gerçek olmayan fatura düzenlenerek sigortadan para almak için sahipleri tarafından boşaltıldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay, yaklaşık 3 ay önce Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, mahallesindeki giyim mağazalarında yaklaşık 1 milyon liralık malzemenin çalındığını iddia eden N.K. ve K.S. isimli şahıslar, polise başvurdu. Olayla ilgili inceleme başlatan Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sigorta şirketi ile irtibata geçti. Şahısların sigorta şirketine verdiği faturayı inceleyen ekipler, gerçek olmadığını öğrendi. Olayı detaylı bir şekilde inceleyen polisler, mağazada hırsızlık yaşanmadığını, şahısların sigortadan para almak için mağazanın içindeki eşyaları boşalttığını öğrendi.

Haklarında yakalama kararı çıkartıldı

Polis ekipleri, mağazanın içerisindeki malzemeleri boşalttıkları öğrenilen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Avukatlarıyla birlikte bu gün adliyeye giden şahıslar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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