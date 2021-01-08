Polisin 123 saatlik görüntüleri izleyerek yakaladığı hırsız tutuklandı

Osmaniye’de polisin 123 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek kimliğini tespit ettiği hırsızlık zanlısı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ahmet Metlioğlu Caddesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde 5 iş yerine giren hırsızın bin 50 lira para çaldığı öğrenildi. Durum, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerine bildirildi. Polis ekipleri, 5 ayrı işyerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 21 işyerinde bulunan güvenlik kameralarındaki 123 saatlik görüntüyü saniye saniye izleyerek hırsızlık zanlısının kimliğini tespit etti. Şahsın 25 yaşında E.Ç. olduğunu öğrenen ekipler yapılan fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.