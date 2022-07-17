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MİT’ten nokta operasyonu: PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan etkisiz hale getirildi
MİT’in Irak’ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan etkisiz hale getirildi.
Polisi yaralayan 2 zanlı yakalandı
Mersin’in Tarsus ilçesinde kafede polisi bacağından yaralayan 2 zanlı yakalandı.
Asayiş 17.07.2022, 09:30
Mersin’in Tarsus ilçesinde kafede polisi bacağından yaralayan 2 zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Beydeğirmeni Mahallesi’nde bulunan kafede oturan polis memuru E.Y. henüz bilinmeyen bir nedenle 2 kişi ile tartıştı. Tartışma üzerine polis memuru bacağının 3 yerinden silahla yaralandı. Olay yerine gelen çağrılan 112 Acil Servis ile hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli M.G. (30) ile H.V. (38) adlı şüpheliyi olayda kullanıldığı iddia edilen tabancayla birlikte yakaladı.