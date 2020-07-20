Polisi şehit eden zanlılar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
BAĞCILAR’DA POLİS MEMURU ERHAN GÖKTEKE’Yİ ŞEHİT EDEN ŞÜPHELİLER, ‘KASTEN ÖLDÜRME’ SUÇUNDAN NÖBETÇİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ.
Bağcılar’da polis memuru Erhan Gökteke’yi şehit eden şüpheliler, ‘kasten öldürme’ suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Bağcılar’da sokaklarda uyuşturucu satanlara karşı görev yapan polis memurunu silahla vurarak şehit eden şüpheliler Serdar B., Oğuzhan I., Kadir A. ve Reis B., ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Bağcılar’da sokaklarda uyuşturucu satanlara karşı görev yapan ekipler, bir araçtaki 4 şüpheliyi takibe almıştı. Yüzyıl Mahallesi’ne geldiklerinde şüphelilerin bulunduğu araçtan ateş açılması sonucu 2 polis memuru yaralanmıştı. Ağır yaralanan evli ve 2 yaşındaki çocuk babası polis Erhan Gökteke kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü. Olayın ardından yakalanarak emniyetteki işlemleri tamamlanan Serdar B. nöbetçi savcılığa, Oğuzhan I., Kadir A. ve Reis B. ise çocuk savcılığına sevk edilmişti.
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