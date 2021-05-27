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Polisi şehit eden sürücü tutuklandı

Yalova’da uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle çarptığı polis memuru Mustafa Emanetoğlu’nu şehit eden şüpheli tutuklandı.

Asayiş 27.05.2021, 18:21
Polisi şehit eden sürücü tutuklandı

Yalova’da uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle çarptığı polis memuru Mustafa Emanetoğlu’nu şehit eden şüpheli tutuklandı.

Dün gece saat 02.30 sıralarında, Yalova-Bursa kara yolundaki uygulama noktasında “dur” ihtarına uymayan Zülfikar İş idaresindeki 31 ANU 34 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 48 yaşındaki polis memuru Mustafa Emanetoğlu, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü. Olay sonrası sürücü Zülfikar İş (19) ve otomobildeki arkadaşları S.Y (18) ve S.İ (17) gözaltına alınmıştı. S.Y. ve S.İ. çıkarıldıkları mahkemece adlî kontrolle serbest bırakılırken, otomobil sürücüsü Zülfikar İş ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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