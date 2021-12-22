Polisi şehit eden saldırgan için ağırlaştırılmış müebbet talebi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 1 polisin şehit edildiği, 1 polisin de yaralandığı olayla ilgili iddianame, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca kabul edildi. İddianamede polisi şehit eden saldırgan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

16 Haziran’da Bodrum İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı. Ekipler takip ettikleri otomobili Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak’ta durdurdu. Araç içerisindeki şüpheliler polise ateş açtı. Saldırıda polis memurları Ercan Yangöz ile Abdulkadir Doğan yaralandı. Durumu ağır olan Yangöz, Acıbadem Hastanesi’ne, Abdulkadir Doğan da Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ercan Yangöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polisin cenazesi memleketi Denizli’nin Buldan ilçesinde toprağa verildi. Olayda polisi şehit eden Fatih Ö.’nün (47) de aralarında olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede saldırgan Fatih Ö. hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıldan 40 yıla kadar hapis, Fatih Ö.’nün oğlu hakkında ise aynı suçlara yardım ettiği gerekçesiyle 28 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede zanlı Fatih Ö.’nün ifadesine de yer verildi. Tutuklu bulunan Fatih Ö., olay anında silahla ateş ettiği kişilerin polis olduğunu bilmediğini, hasmı zannettiğini ve pusuya düşürüldüğünü ileri sürdü. Fatih Ö., “Olay sırasında polislerin polis veya dur şeklinde bir uyarısını duymadım. Duysaydım silahımı kullanmazdım. Ben şahısları hasmım zannettim. Bulunduğum konumdan vurulan polis memurlarının karın bölgelerini hedef alarak hasmım olduklarını düşündüğüm için öldürmek kastı ile ateş ettim. Olayın oluşu sırasında ve sonrasında da teslim olana kadar herhangi bir polis uyarısını duymadım. Yaşanan olaydan ötürü pişmanım” dedi.

Silahı hobi amaçlı taşıdığını savunan Fatih Ö., hasımlarından kendisine doğrudan bir tehdidin olmadığını ifade etti. Olay esnasında otomobilde bulunan Fatih Ö.’nun oğlu ise olay esnasında şokta olduğu için bir şey hatırlamadığını söyledi.