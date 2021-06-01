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Polisi görüp uyuşturucuyu yere atan şüpheli yakalanmaktan kurtulamadı

Konya’nın Akşehir ilçesinde yolda yürüdüğü sırada polisleri görünce üzerindeki uyuşturucuyu atan bir kişi, polise yakalanmaktan kurtulamadı.

Asayiş 01.06.2021, 15:19
Polisi görüp uyuşturucuyu yere atan şüpheli yakalanmaktan kurtulamadı

Konya’nın Akşehir ilçesinde yolda yürüdüğü sırada polisleri görünce üzerindeki uyuşturucuyu atan bir kişi, polise yakalanmaktan kurtulamadı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Akşehir Çimenli Mahallesi Boğaz Sokak üzerinde gece geç saatlerde yaya olarak giden ve daha önceleri hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılan İ.Ş. durduruldu. Şüpheli şahıs durdurulduğu sırada üzerinde bulunan bir miktar uyuşturucu maddeyi yere attı. Şüpheli gözaltına alınarak uyuşturucu maddelere el konuldu. Şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.
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