Polisi görünce sentetik hap yutan şahıs tutuklandı

Elazığ’da kontrol için durdurulan şahıs polisi görünce paniğe kapılıp 3 adet sentetik hap yuttu. Şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde kontrol ve denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde bir kişi şüpheli halleri üzerine durduruldu. Durdurulan şahıs polisi görünce cebinden 3 sentetik hapı çıkartarak yuttu. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheli şahsı gözaltına aldı. H.U. (19) adlı şüpheli şahıs hakkında yapılan detaylı inceleme sonucunda şahsın, 3 farklı mala zarar verme ayrıca iş yeri ve kurumdan hırsızlık suçlarından arandığı belirlendi.

Şüpheli şahıs emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.