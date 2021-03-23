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Polisi görünce çaldığı motosikleti bırakıp kaçtı

Osmaniye’de polisi görünce, çalıp iterek götürdüğü motosikleti bırakıp kaçan şahıs, kovalamaca sonunda yakalandı.

Asayiş 23.03.2021, 09:00
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Polisi görünce çaldığı motosikleti bırakıp kaçtı

Osmaniye’de polisi görünce, çalıp iterek götürdüğü motosikleti bırakıp kaçan şahıs, kovalamaca sonunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri devriye gezdiği sırada bir şahsın motosikleti iterek götürdüğünü fark etti. Müdahale etmek isteyen ekipleri fark eden şüpheli, motosikleti bırakarak kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalama sonunda yakalanan şahıs sorgulandığında daha önceden çok sayıda hırsızlık kaydı olan Ş.Ö. olduğu belirlendi. Daha sonra motosikleti sorgulayan ekipler, motosikletin çalınmış olduğu bilgisine ulaştı. Olay yerinde gözaltına alınan Ş.Ö. hakkında gerekli tahkikat başlatılırken çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.
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