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Polisi gören minik kız önce ağladı, sonra güldü

ESKİŞEHİR’İN TEPEBAŞI İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİ GÖRÜNCE AĞLAYAN KIZ ÇOCUĞU, POLİS VE BEKÇİ EKİBİYLE BİRLİKTE ARAÇ MEGAFONUYLA ‘EVDE KAL’ MESAJI VERDİ.

Polisi gören minik kız önce ağladı, sonra güldü

ESKİŞEHİR’İN TEPEBAŞI İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİ GÖRÜNCE AĞLAYAN KIZ ÇOCUĞU, POLİS VE BEKÇİ EKİBİYLE BİRLİKTE ARAÇ MEGAFONUYLA ‘EVDE KAL’ MESAJI VERDİ.

31 Mayıs 2020 Pazar 12:19
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Polisi gören minik kız önce ağladı, sonra güldü

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde evinin önünde oynayan 4 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerini görünce korkarak babasının elini tutup ağlamaya başladı. Babasının ‘Polisten korkulmaz’ sözüyle rahatlayan minik kız, polis ve bekçilerle birlikte araç megafonuyla ‘Evde kal’ mesajı verdi.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, polis ve bekçiler de görevlerine aralıksız devam ediyor. Mahalle ve sokaklarda devriye faaliyetlerini sürdüren ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşları da uyararak evlerine gönderiyor. Eskişehir’de Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Esentepe Mahallesi’ndeki devriye esnasında sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki kız çocuğunu görerek yanına gitti. Bu esnada polis arabasını gören minik kız korkarak babasının yanına gitti. Araçtan inen ekipler, sevmek için kız çocuğunu yanına çağırsa da babasının elini bırakmayan minik kız ağlamaya başladı. Baba ‘Polislerden korkulmaz gel’ dese de ikna olmayan 4 yaşındaki kız, uzaklaşmaya başladı. Baba, korkusunu yenmek için kızının ağabeyini polisin yanına gönderdi. Ağabeyine polis şapkasını takan ekipleri gören minik kızın gözyaşları dinip, gülümseyerek yanlarına koştu. Bekçi şapkası takılan küçük kızı kadın polis memuru kucağına alarak polis arabasına bindirdi. Minik kız, polis ağabeyi ve ablası eşliğinde araç megafonuyla mahalle sakinlerine iki kez ‘evde kalın’ diye seslendi. Ardından ekipler, çocuklara ‘Artık evlerinize gidin. Bundan sonra korkmak yok’ diyerek, araçlarına binip görevlerine devam etti. Yaşadığı mutluluk adeta gözlerinden okunan minik kız ise, polis ve bekçileri arkalarından el sallayarak uğurladı.

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