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Polisi gören maskesini taktı
KONYA’DA KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA POLİS EKİPLERİ DENETİMLERİNİ SIKILAŞTIRDI.
Asayiş 21.07.2020, 16:22
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Konya’da korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı. Polisi gören maskesiz vatandaşların kimisi maske takmaya çalıştı, kimisi de çenesinden kaldırdı.
Korona virüs salgını sonrasında normalleşme sürecine girilmesi ve sıcak havaların etkisiyle birlikte vatandaşlar parklar ve şehir merkezlerinde kalabalıklar oluşturmaya başladı. Bu kapsamda vatandaşların rehavete kapılmaması için polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Zafer Meydanı ve Kültür Park’ta yapılan denetimlerde polisi gören kimi maskesiz vatandaşlar maskesini takmaya çalışırken, çenesine takanlar da maskesini düzeltti. Yanlış maske takanlar uyarılırken, maske takmayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca tutanak tutuldu.
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