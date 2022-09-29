Polisevi saldırısıyla ilgili gözaltına alınanlardan 13’ü adliyeye sevk edildi

Mersin’de 1 polis memurunun şehit olduğu, biri polis 2 kişinin de yaralandığı polisevine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan 22 kişiden 13’ü adliyeye sevk edildi.

26 Eylül Pazartesi gecesi merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi’ndeki Tece Polisevine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturma sürüyor. 48 yaşındaki 2 çocuk babası polis memuru Sedat Gezer’in şehit olduğu, biri polis 2 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası çalışma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teröristlerle bağlantısı olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.

Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 kişi adliyeye sevk edilirken, 9 kişinin sorgularının sürdüğü öğrenildi.

26 Eylül saat 22.45 sıralarında Tece Polisevine terör saldırısı düzenleyen 2 kadın terörist, polisle çatıştıktan sonra sırt çantalarındaki patlayıcıları infilak ettirip parçalanarak ölmüşlerdi.