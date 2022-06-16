Polise yumruk atan DBP’li vekilin fezlekesi Adalet Bakanlığına gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezlekeyi Adalet Bakanlığına gönderdi.

Kadıköy’de terör örgütü propagandasına dönüşen izinsiz gösteride Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in bir polise yumruk attığı iddiası üzerine başsavcılık harekete geçti. Ankara’ya gelen dosya sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Soruşturma Bürosu tarafından ’görevli polis memuruna mukavemet’ ve ’izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü’ suçlarından Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının düşürülmesi talebi ile hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi.