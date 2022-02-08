Polise yakalanmamak için kanepe ile duvar arasına saklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik 30 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 99 Personelin katılımıyla yapılan operasyonda 20 kişi yakalanırken, şahıslardan biri kanepe ile duvar arasında saklanır halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre; haklarında hırsızlık ve çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından il merkezinde 26 hedef şahsın yakalanmasına yönelik 30 adreste 39 ekip 99 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda haklarında; ’Kilitlemek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık’, ’Kullanım Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık’, ’Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık’, ’Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme’, ’Taklit Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık’, ’Silahla Yağma’, ’Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’, ’Yaralama’, ’Dolandırıcılık’, ’Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme’ gibi çeşitli asayiş suçlarından aranan toplam 20 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında ’Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık’, ’mala zarar verme’ suçlarından yakalama emri ile aranan ve hakkında 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A. E.’nin de olduğu öğrenildi.

Kanepe ile duvar arasına saklanmış

Öte yandan polis ekiplerince hakkında ’cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B.’yi yakalamak için Esenyurt Mahallesi’ndeki ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda ekipler; B.B.’yi kanepe ile duvar arasında saklanır halde buldu. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen bir kadın; kendilerini görüntüleyen gazetecilere ’Hangi kanalda çıkacağız’ diye seslendi.